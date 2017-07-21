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Yoldan geçen kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Samsun'da bara otomobilden silahla ateş açarak yoldan geçen genci kazara vuran şahıs mahkemece tutuklandı.

Yoldan geçen kişiyi vuran zanlı tutuklandı

21 Temmuz 2017 19:41

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bara içinde bulundukları otomobilden silahla ateş açan şahıslar kaçtılar. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri kazara A.K.'nin (23) sırtına isabet etti. Yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili S.B.(30) ve A.A.'yı(30) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayda tabancayla ateş açtığı iddia edilen S.B., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderilirken, yanındaki A.A. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Muammer Ay
 


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