Olay, İlkadım ilçesi Letafet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir inşaatın 5’inci katından zemin kata iple kalas indirildiği esnada kalaslardan biri ipten kurtularak yere düştü. Yerden seken odun kalas yoldan geçen lise öğrencileri Safa Altan ve Buse Topçu’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan öğrenciler olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, 2 inşaat işçisi ile inşaat sahibini ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gökhan İçkilli

