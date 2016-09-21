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Yollar çöktü, itfaiye ve temizlik kamyonu yola saplandı

Aydın’da akşam saatlerinde etkili olan sağnak yağışın ardından Cumhuriyet Mahallesi’nde doğalgaz çalışması yapılan yollar çöktü. Yolların çökmesi ile birlikte çukura düşen biri çöp toplama diğeri de itfaiye aracı iki kamyon uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Yollar çöktü, itfaiye ve temizlik kamyonu yola saplandı

21 Eylül 2016 00:46

Aydın Efeler ilçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde geçtiğimiz ay yapılan doğalgaz hattı döşeme çalışmasından sonra kazılıp doldurulduktan sonra ulaşıma açılan caddenin bazı bölümlerinde çökme oldu. Görevden dönen Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye aracı ile çöp toplamakta olan Efeler Belediyesi’ne ait kamyon bir anda zeminin çökmesi sonucu yolda mahsur kaldı. Araçların zemine saplanmaları nedeniyle yol trafiğe kapanırken, mahsur kalan kamyonlar yine Büyükşehir Belediyesi’ne ait 4 çekerli arazözler tarafından çekilerek kurtarıldı.

Belediyeye ait araçların kurtarılmasının ardından ekipler yolda işaretleme çalışması yaparak yolun sıkıntılı olan bölümlerini trafiğe kapattı. Yolun bir felakete neden olmadan düzgünce yapılmasını isteyen çevre sakinleri, çöken yolda doğuma gitmekte olan bir kadını taşıyan başka bir otomobilin daha mahsur kaldığını vatandaşların yardımı ile aracın çukurdan çıkarılıp doğumevine gönderildiğini söylediler. 

İbrahim Kılınç
AYDIN 


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