Yollarda 5 ayda bin 265 kişi öldü

Resmi verilere göre; geçen Mayıs ayında ülke genelinde meydana gen 35 bin 834 trafik kazasında 268 kişi hayatını kaybetti, 26 bin 168 kişi de yaralanararak hastaneye kaldırıldı. Yılın ilk 5 aylık bölümünde ise vuku bulan 165 bin 910 trafik kazasında bin 265 can kaybı yaşanırken 112 bin 349 kişi de yaralandı. Kazalardan 12 bin 799’u yayaya çarpma, 9 bin 850’si de yoldan çıkma şeklinde meydana geldi. Yılın ilk beş aylık döneminde vuku bulan 72 bin 183 kazaya sürücü kusurları dama vurdu. Kuralları hiçe sayan 7 bin 356 yaya da kazaya sebep oldu. Sürücüyü lafa tutan 326 yolcu da kazalara davetiye çıkardı. Bilirkişi raporlarına göre; ülke genelindeki 417 kazada ise yol kusurlu bulundu. Senenin ilk 5 ayındaki kazalardan bin 914’ü kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşirken, ’taşıt giremez’ trafik işareti bulunan yerlere giren 2 bin 267 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. 2018’in Ocak - Mayıs dönemindeki bin 174 kazaya da alkol alıp direksiyon başına geçen sürücüler sebep oldu. Kurallara uygun olarak park etmiş araçlara çarpan 2 bin 505 sürücü de kazaya davetiye çıkardı. Hatalı şerit değiştiren bin 94 sürücü de onlarca ocağın sönmesinde başrol oynadı.

Polis ve jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen resmi kaza verilerine göre; Batman ve Kırşehir’de yılın ilk 5 ayında 1’er kişi kazalarda hayatını kaybetti. Aynı dönemde Ankara’da 64, Bursa’da 35, İstanbul’da 64 ve İzmir’de 46 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 2018’in ilk beş ayında 2 bin 506 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa’da 5 bin 214 de maddi hasarlı kaza gerçekleşti. Bursa’da trafik kazalarında yaralanan 3 bin 810 kişi ise hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Bursa Emniyet Müdürlüğü, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığını duyurdu.

Kazalardaki can ve mal kaybını asgariye indirmeyi hedefleyen güvenlik güçleri, kural ihlali yapan sürücü ve yayalara ceza yağdırdı. Resmi rakamlara göre; 5 aylık dönemde ülke genelinde 5 milyon 387 bin 898 sürücü ve yayaya 1 milyar 602 milyon 133 bin 527 lira ceza kesildi. Cezalardan 998 milyon 91 bin 518 liralık bölümü kural ihlali yapan araçların plakasına yazıldı. Ocak - Mayıs döneminde alkol alıp direksiyona geçen 57 bin 891 sürücü hakkında ise yasal işlem uygulandı. Çeşitli kural ihlalleri sebebiyle 413 bin 323 araç ise trafikten men edildi.

Süleyman Aydın