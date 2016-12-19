İzmir’de kurulan ilk kadın motosiklet grubu Amazon Riders, cadde ve sokakları renklendiriyor. Motosikletlerine atlatıp yolların tozunu attıran meslekleri ve yaşları birbirinden farklı kadın motosiklet sürücüleri, “Özgürlük için sürüyoruz” diyor.

19 kişiden oluşuyor

Toplam 19 kişiden oluşan grup geziler düzenlemenin yanı sıra eğitim sürüşleri de gerçekleştiriyor. Erkek sürücülerle ortak etkinlikler yapsalar da, en büyük zevkleri sadece kadınlarla birlikte turlara çıkmak. Bu şekilde daha öz güvenli sürüş yaptıklarını belirten Amazon Riders üyeleri, motosikletlerinden indiklerinde kadın kadına sohbet etme keyfi yaşadıklarını söyledi.

"Sadece erkek işi değil"

Amazon Riders’ı anlatan grup üyesi Beste Hacıberber, “Kadın sürücüler olarak farkındalık oluşturmak istiyoruz. Trafikte kadınların olduğuna da dikkat çekmek istiyoruz. Motosikletin sadece erkek işi olmadığını, kadınların da süreceğini göstermek istiyoruz. En önemlisi de trafikte saygı görmek istiyoruz” dedi.

"Daha öz güvenli sürüyoruz"

Erkek sürücülerle ortak etkinliklere katıldıklarını ancak özel sürüşlere sadece kadınlar olarak düzenlediklerini kaydeden Hacıberber, “Bunun nedeni kadın ve erkekleri ayırmak değil. Sadece kadınlarla daha öz güvenli sürüyoruz ve daha keyifli sürüş yapıyoruz. Motosikletten inip bir kafede kadın kadına oturduğumuzda büyük keyif alıyoruz” diye konuştu.

Amazon Riders grubu, çevreden de çok güzel tepkiler aldıklarını belirterek, kadın sürücülerin daha çok trafikte olmaları gerektiğini ifade etti.

Amazon Riders üyeleri; Beste Hacıberber, Özlem Fişeker, Gökçe Kandemir, Ayşe Elbi, Aslı Dinler, Aşkım Aygün, Berniz Hacıberber, Ebru Evin, Gizem Gün, Gülistan Hünker, Nazlıcan Top, Şeyma Manav, Ayla İnce, Belma Karıncalı, Tülin Ceylan Genç, Büşra Karakoç, Büşra Şahin, Melek Vural ve Tuğba Oğuzer isimlerinden oluşuyor.



Ceren Atmaca - Halil Karahan

