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"YOLO ile son yılların en büyük inovasyonu paylaşım ekonomisine hizmet ediyoruz"

Dünyada Uber modeli olarak bilinen mobil uygulamanın Türkiye versiyonu olarak planlan ve şehir içinde lüks segment araçlar ile şehir içi VIP taşımacılık hizmeti veren YOLO, Türkiye İnovasyon Haftası kapsamında 8 Aralık Perşembe günü düzenlenen Türk İş Dünyası Paneli’nde Çolakoğlu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Haydar Çolakoğlu tarafından anlatıldı.

&quot;YOLO ile son yılların en büyük inovasyonu paylaşım ekonomisine hizmet ediyoruz&quot;

08 Aralık 2016 17:38

İnovasyon Haftası kapsamında, ulaşımdaki zorlukları keyif ve konfor ile çok uygun koşullarda sunmayı hedeflediklerini belirten YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu şunları söyledi: "Son yılların en önemli inovasyonlarından birisi paylaşım ekonomisi. Biz de YOLO ile paylaşım ekonomisine hizmet ediyoruz. Bir ürünün hizmetini almak için onu satın almak zorunda değilsiniz. Onun faydasını satın alabilirsiniz. “Ulaşımda En Pratik Yol O!“ sloganı ile yola çıkan ve diğer rakiplerine nazaran çok farklı iş modeli ve kazanç vaat eden bir mobil uygulama olan YOLO uzun süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda ortaya çıktı. Türkiye’deki hukuksal altyapısının sağlamlığı ve farklı kazanç modellerinin olması gibi özellikleriyle ön plana çıkan uygulama, hem de iş ortaklarına yeni nesil bir iş modeli sağlıyor."

Mahatma Ghandi'nin "Dünyada görmek istediğin değişim ol" sözünden hareketle aile işini bırakarak hayallerinin peşine düştüğünü anlatan Çolakoğlu, konuşmasında inovasyonun para kazanma ve teknolojiyi demokratikleştirdiğini belirtti.

“Başlangıç noktamız şehir içi ulaşımın hızlı ve güvenli olması”
Çolakoğlu aynı zamanda, “Günümüzde temel ihtiyaçlarımızdan biri olan şehir içi konforlu seyahatin hızlı, güvenli ve ucuz olarak sağlanabilmesi başlangıç noktamızdı. Bununla birlikte, kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesi, sektörde hukuksal altyapının sağlamlaştırılması yeni düzende yeni normallere alışan bizler için çok önemli. İşlerimize teknolojiyi en verimli şekilde entegre etmek hem kullanıcılarımıza hem de iş ortaklarımıza yüksek kazanç sağlayacaktır” dedi.
 

Etiketler: Haydar Çolakoğlu, YOLO, YOLO Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Çolakoğlu


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