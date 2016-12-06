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Yolu kapanan köyde hamile kadın için ekipler seferber oldu

Ağrı’da yoğun kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Başkent köyünde doğum sancısı çeken 9 aylık hamile Yıldız Beyaz, sağlık ekiplerinin yaptığı 3 saatlik zorlu mücadelenin ardından hastaneye ulaştırıldı.

Yolu kapanan köyde hamile kadın için ekipler seferber oldu

06 Aralık 2016 18:59
Yolu kapanan köyde hamile kadın için ekipler seferber oldu - Tıkla İzle

Ağrı il merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan ve yolu kar ve tipi nedeniyle kapanan Başkent köyünde 9 aylık hamile Yıldız Beyaz'ın (22) sancıları başlamasıyla yakınları, 112 Acil Servisi'ni arayarak yardım istedi. Hemen yola çıkan sağlık ekipleri, 3 saatlik çalışmanın ardından eve ulaştı. Beyaz’a, 112 acil ekiplerinin müdahalesi sonrası paletli ambulans ile Aşağıkent köyünde bekletilen ambulansa getirildi. Ambulansa alınan hamile Beyaz, Ağrı Kadın Doğum Hastanesine ulaştırıldı.

Ağrı 112 Acil Servis Komuta Kontrol Merkezi Başhekimi Oğuzhan Atakul, “Aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapanan Başkent köyünde hamile kadının rahatsızlandığı bilgisi aldık. Ekiplerle hemen yola çıktım. Biz gitmeden önce İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolun, köye 6 kilometre mesafeye kadar olan kısmını ulaşıma açabilmişti. Ulaşıma kapalı olan yolun 6 kilometrelik kısmını snowtrack türü paletli ambulansı ile gidip hastaya ulaştık. Gerekli ilk müdahalenin ardından, genel durumu iyi olan hastamızı hastaneye ulaştırdık” dedi. 

Ahmet Genç
 

Etiketler: kapanma, kar, yol


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