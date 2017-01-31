Beytüşşebap ilçesi Bölücek köyünde yaşayan kalp ve solunum hastası 80 yaşındaki Mirza Akdoğan, dün sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Aile, köy yolunun kapalı olması nedeniyle Akdoğan’ı hastaneye götüremeyince, İlçe Özel İdare ve 112 Acil Servis’i aradı. Bunun üzerine harekete geçen Özel İdare ve sağlık ekipleri, paletli ambulans ve iş makineleriyle yola çıktı. Ekipler, yaklaşık 2 saat süren mücadelenin ardından köye ulaştı. İlk müdahalesi burada yapılan Akdoğan, İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sağlık personeli Muhammet Tuncer, hastayla ilgili 112’ye çağrı düştüğünü ve bunun üzerine harekete geçtiklerini belirterek, “Yollar kapalı olduğu için paletli ambulansımızla geldik. Hastamıza ilk müdahaleyi yapıp, oksijen bağladık. Daha sonra ise hastaneye kaldırdık” dedi.

Özel İdare çalışanı Fahrettin Erdal ise kapanan köy yollarının açılması için gece ve gündüz çalıştıklarını belirterek, “Birçok köy yolunu ulaşıma açtık, kapalı olanları da açmaya devam ediyoruz. Köyler dağınık olduğu için gece ve gündüz çalışıp, elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

Serdar Gükçe

