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Yolu kısaltmak isteyen sürücü ve yanındakiler ölümden döndü

Antalya'nın Kemer ilçesinde iki mahalle arasındaki dere yatağı yüzünden uzayan yolu kısaltmak isteyen sürücü ve yanındakiler ölümden döndü. Cip sulara gömülürken, araçtakiler kişiler canlarını zor kurtardı.


30 Kasım 2016 10:03

Olay dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemer'in Kiriş Mahallesi'nde iş yeri bulunun sürücü M.A. (26), eşi B.A. (26) ve bir akrabaları, çiftin Çamyuva'daki evlerine gitmek üzere 07 KBA 10 plakalı ciple yola çıktı. Sürücü M.A., iki mahalle arasındaki dere yatağı yüzünden uzayan yolu kısaltmak için fırtınalı havada Ağva Deresi'nin denize döküldüğü noktadaki ince sahil şeridinden geçmek istedi. Boyu 2 metreye varan şiddetli dalgaların yumuşattığı çakıl zeminde cip kaymaya başlayınca kontrolünü kaybettiğini anlayan sürücü M.A., eşi ve diğer yakınını araçtan son anda çıkardı. M.A.'nın akü kutuplarını sökmeye çalıştığı cip, dakikalar içinde suya gömülerek gözden kayboldu.

Kazanın duyulması üzerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Kazazedelere ilk yardım yapıldıktan sonra aracı kurtarma çalışmaları başladı. Kemer'deki deneyimli dalgıç Suat Karaman'ın şiddetli yağış ve azgın dalgalarla boğuşarak sürdürdüğü bir saate yakın arama sonunda aracın yeri tespit edildi.
Araç vinç yardımıyla kurtarıldı.

Etiketler: Yolu kısaltmak isteyen sürücü


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