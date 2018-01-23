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Yolu şaşıran sürücünün kullandığı tır parka daldı

Bilecik'te yolu şaşırarak kullandığı tır ile oyun parkına giren sürücü, çevrede büyük paniğe sebep oldu.

Yolu şaşıran sürücünün kullandığı tır parka daldı

23 Ocak 2018 13:08

Olay Bilecik merkez İstasyon Mahallesi TOKİ Sosyal Konutlar Bölgesinde meydana geldi. İddialara göre; 41 U 2698 plakalı tır sürücüsü Erbil T., sabaha karşı seyir halindeyken yolu şaşırarak TOKİ Sosyal Konutlar Bölgesindeki parka aracıyla girdi. Belli bir süre öne çıkan salıncak, kaydırak ve diğer oyun gruplarını kırarak ilerleyen sürücü Erbil T. aracı çamura saplanınca durabildi. Sabaha karşı büyük bir gürültü ile uyanan çevre sakinleri durumu hemen 155'e haber verdi. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili soruşturma başlatırken, belediye ait parkta hasar tespiti için zabıta ekiplerini çağırdı. Kaza yerine gelen zabıta ekipleri gerekli tutanakları tuttuktan sonra sürücü ifadesi alınma üzere Çarşı Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Öte yandan sürücünün yolunu şaşırarak TOKİ bölgesine girdiği öğrenilirken, dönmek için manevra yaptığı sırada parka girdiği anlaşıldı. 

Cem Kaan Toka

Etiketler: bilecik, kaza

 

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