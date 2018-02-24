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Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti!

Maltepe’de D 100 karayolunda yaya olarak karşıdan karşıya geçmek isteyen 24 yaşındaki Burak Kaya otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken hayatını kaybetti!

24 Şubat 2018 03:55

Olay, 01.30 saatlerinde, Maltepe D 100 Karayolu Esenkent mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenkent Mahallesi yönünden Cevizli Mahallesi yönüne geçmek isteyen Burak Kaya (24) sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 GC 2641 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin ön camı çarpmanın şiddetiyle parçalanırken, genç adam metrelerce savrularak bariyerlerin kenarına düştü. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi Burak Kaya’nın öldüğünü belirledi. Polis otoyolda güvenlik önlemi alıp, trafiği kontrollü olarak sağlarken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kaya’nın cenazesi morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olayı gören bir motosiklet sürücüsü ise "İş yerinden paydos ettim eve gidiyordum, arkadaş orta şeritten gelen araçtan kaçmak için kendini sol şerite attı. Araç da duramayıp vurdu, 4-5 metre yukarı fırladı. Ben kalp masajı falan yapmaya çalıştım, malesef kurtaramadım" şeklinde konuştu. 

 

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