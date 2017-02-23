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Yolun karşısına geçmek isteyen kadın canından oldu

İzmir'in Güzelbahçe İlçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.


23 Şubat 2017 07:32

Olay, akşam saatlerinde İzmir - Seferihisar karayolunun Yelki Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 72 yaşındaki Sosun Deliktaş'a İzmir'den Seferihisar yönüne giden 46 yaşındaki İsmail Kırcı yönetimindeki 34 JC 6286 plakalı kamyon çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında Deliktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.Yaşlı kadının cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırdı.

Jandarma ekipleri sürücü Kırcı'yı gözaltına aldı. 

Halil İbrahim Karabıyık

Etiketler: İzmir, karşıya geçme


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