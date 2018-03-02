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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına otomobil çarptı

02 Mart 2018 11:41

Kaza, dün akşam saatlerinde Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Hanife T. (67) isimli yaşlı kadına 16 YS 571 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yere savrulan kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı kadın Karasu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan müdahale ardından Hanife T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazaya karışan otomobil çekici yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Polis meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı. 

Metin Nişancık
 

 

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