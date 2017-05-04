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Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan genç kız, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza otomobil çarptı

04 Mayıs 2017 14:36

Kaza, İlkadım ilçesi Atatürk Bulvarı Cumhuriyet Meydanı İstasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yaşındaki T.Y.’ye, Ö.P. idaresindeki 34 NF 0735 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden ve yere düşerek hafif şekilde yaralanan genç kız, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı anlatan otomobil şoförü Ö.P., “Bize yeşil ışık yandığı sırada genç kadın elinde telefonla bir anda yola atladı. Ben onu son anda fark ettim. Bana eliyle dur işareti yaptı ancak frene basmama rağmen duramadım. Zaten geçiş hakkı da benimdi” dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

Şahin Binici

Etiketler: kaza, Samsun


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