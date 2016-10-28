Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Şirinyer Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 62 yaşındaki Zekeriya Çetintaş, yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çetintaş'a çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetintaş, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Çetintaş’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracı yakalamak için çevredeki kameraları incelemeye aldı.

Abdülaziz Baydilli