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Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam canından oldu

İzmir’in Buca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 62 yaşındaki Zekeriya Çetintaş, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam canından oldu

28 Ekim 2016 07:51

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Şirinyer Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 62 yaşındaki Zekeriya Çetintaş, yolun karşısına geçmek istedi. Bu esnada sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, Çetintaş'a çarparak olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetintaş, kaldırıldığı Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Çetintaş’a çarptıktan sonra olay yerinden kaçan hafif ticari aracı yakalamak için çevredeki kameraları incelemeye aldı. 

Abdülaziz Baydilli

Etiketler: İzmir, yaşlı adam


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