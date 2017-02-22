Otomobilin önünü kesen 4 kişinin silahlı tehdidiyle karşılaşan kadın direnmek istese de önce aşağı inmek zorunda kaldı, ardından da apar topar diğer araca bindirildi.
Kadın ve kendisini kaçıran kişilerin bindiği otomobil hızla bölgeden uzaklaştı.
Otomobilin önünü kesen 4 kişinin silahlı tehdidiyle karşılaşan kadın direnmek istese de önce aşağı inmek zorunda kaldı, ardından da apar topar diğer araca bindirildi.
Kadın ve kendisini kaçıran kişilerin bindiği otomobil hızla bölgeden uzaklaştı.
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