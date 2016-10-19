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Yön tabelasına girdiren TIR’ın sürücüsü ağır yaralandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kontrolden çıkan TIR’ın yol ortasındaki yön tabelasına çarpması sonucu, araç sürücüsü bulunduğu yerde sıkışarak ağır yaralandı.

Yön tabelasına girdiren TIRın sürücüsü ağır yaralandı

19 Ekim 2016 00:52

Kaza İzmit D-100 karayolu İstanbul istikameti Orduevi mevkiinde 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Erdal B. idaresinde 41 B 5138 plakalı TIR, D-100 karayolu İstanbul istikametinde ilerlediği esnada bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak Orduevi yol ayrımında bulunan yön tabelasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Erdal B. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansa alınarak Seka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün ciddi şekilde yaralandığı öğrenildi.
Öte yandan kaza yapan araçta çok sayıda alkol şişesi bulunurken, sürücünün çıkarılmasına yardım eden vatandaşlarca sürücünün alkollü olduğunun iddia edilmesi sonrasında polis kaza hakkında inceleme başlattı. 

Gürcan Yılmaz 

Etiketler: İzmit, Kocaeli, TIR sürücü, trafik kazası


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