Yonca Evcimik'in, Yeni Hayvan Hakları Tasarısı mücadelesi

Kariyerinde ilk kez arabesk bir şarkı seslendiren Türk popunun 90'lardaki fenomen yorumcusu Yonca Evcimik, CRI TÜRK'te Michael Kuyucu'nun konuğu oldu. Radyo programında 'Ortaya Karışık' adını verdiği maxi single albümünü anlatan Yonca Evcimik, sokak hayvanları ve evcil hayvanların haklarını koruyan Yeni Hayvan Hakları Tasarısı'nın çıkması için büyük bir mücadele verdiğini ancak bu konuda rant kaygısı olanların kendisini engellediğini söyledi.

''Diğer partilerin milletvekillerini davet ediyorum''

Sokak hayvanları ile ilgili çıkacak yeni hayvan tasarısı ile yakından ilgilendiğini söyleyen Yonca Evcimik, ''Geçmişte bunu Ayşenur Bahçekapılı ile takip ediyordum. Ayşenur Bahçekapılı meclis başkan yardımcısı olunca Cumhurbaşkanımız İlknur Öz Hanımefendi'yi görevlendirdi bu konuyla ilgili. AK Parti Başkan Yardımcılarından birisi İlknur Hanım. Yasanın çıkması için çok büyük bir mücadele ediyoruz. Şimdi yine bir toplantımız var. Bir iki STK'yı da alacağız ve diğer partilerden de milletvekillerini bu yasaya destek olmaları için davet ediyoruz. Umarım bu sefer başarılı oluruz'' dedi.

''Petshoplar kapanacak, sirkler yasaklanacak''

Yeni tasarının kapsamında ne olduğunu açıklayan Evcimik, ''Bu yasada ne var? Bir kere petshoplarda hayvan satımı yasaklanacak. Bütün merdiven altları denetime girecek. Bir yerden bir hayvan aldığınız zaman sizin kimliğiniz üzerine fişlenecek. Yunus parkları kapatılacak. Hayvanlı sirkler yasaklanacak. En önemlisi hayvanların hakları, kabahatler kanunundan çıkıp ceza kanuna girecek. Hapis cezasıyla cezalandırılacak, para verip kurtulamayacak artık hayvana şiddet uygulayan, tecavüz eden. Zaten kurtulamasın yani mümkünse. Bunlar gerçekleşeceği için de meclise kadar geldi bu haliyle; ama takıldık bundan üç, dört sene önce. Sebebi de petshoplar ve yunus parklarındaki rant kaygısı, ondan dolayı yavaşladı. Bu işi sonuçlandıracağım'' şeklinde konuştu.

Evcimik, Türkiye dışındaki ülkelerde petshop anlayışının olmadığını da dile getirerek şunları söyledi: ''Yurtdışında bir kere bizdeki gibi bir petshop anlayışı yok; ama zaten sokaklarda maalesef hayvanlar da yok. Onlar, o kadar geçmişte bunu farkedip kısırlaştırmayla tüketmişler üremeyi''.

''Boğazdan domuz geçti diyorlar elbette geçer''

Evcimik, doğanın hatalı kullanıldığını ve doğanın dengesinin bozulmasından dolayı hayvanların da dengesinin bozulduğunu söyledi. Evcimik, bu konuyu şu sözleriyle örnekledi: ''Herkesin evinde kedisi köpeği var. Mesela ABD'de barınaklar var, 15 gün müddet veriyorlar siz sahiplenmezseniz uyutuyorlar hayvanı. Türkiye'de bununla başa çıkılamadığı için ve belediyeler görevlerini düzgün yapmadığı için toplu toplu hayvanlar itlaf ediliyor. Şimdi ben ne anladım bundan? Ondan sonra geliyoruz, bütün hayvanların ormanlardaki yerlerini gasp ediyoruz. Yeşil alanlara bina dolduruyoruz, hayvanları da öldürüyoruz. Ne şahane, Onlar nereye gitsin? Sonra boğazdan domuz geçti diye haberler yapıyorlar, geçer tabii ki. Ne yapsın hayvan? Arnavutköy'ü fare bastı diyorlar, basar. Sen bütün kedileri öldürürsen fare de basar. Beter olun, diyecek bir şey yok. Doğanın da bir dengesi var, bunu bozmamak lazım''.