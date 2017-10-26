Yonca Evcimik’ten ’Aleyna Tilki’ değerlendirmesi

Yonca Evcimik, Radyo Trafik Marmara stüdyolarında, deneyimli program yapımcısı Emel Yalçın’ın sunduğu “Ünlüler Trafikte” programının konuğu oldu. İrem Derici’yle seslendirdiği ’Kendine Gel’ şarkısıyla ilgili iddialı konuşan Evcimik, “-Yonca Evcimik feat İrem Derici Kendine Gel- klibi son bir kaç yılın en başarılı klibiydi. Nihat Odabaşı çekti. Bu senenin klip ödüllerini alması şart. Almazsa hakkımız yenilmiş olur. Kliplerde adayız ama birinciler belli değilse ancak o zaman ödül alırız. Haberlere konu oluyorsa, herkes bundan bahsediyorsa hakkıdır. Buna rağmen olmuyorsa o zaman ödüllerin kime gideceği konuşulduğu gibi en baştan bellidir" diye konuştu.

“ARKAMDA BİR ERKEK OLMASINA BEN İZİN VERMEDİM”

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Evcimik, “Arkamda bir erkek enerjisi olabilirdi ama ben izin vermedim. Çok daha erken yaşlarda acayip noktalara gelebilirdim ama hep o tekliflerin karşısında ’benden bir şey istenir mi’ diye düşündüğüm için kabul etmedim. Yapı olarak öyle biri değilim, kendim yapamazsam ’elimden geleni yaptım olmadı’ derim. Ben gönlümden geçeni yaşamayı seviyorum. İnsanlar bana zamanla, ’acaba ünlü olduğum için mi benimle birlikte olmak istiyorlar’ diye düşündürtüyorlar. Ben karşımdaki insanı da bu konuda uyarıyorum. O zaman da kaçırıyorum insanları. Evlilikle ilgili büyük konuşmamak lazım, ben hayatı geldiği gibi yaşıyorum” ifadelerini kullandı

"ALEYNA’YI BEĞENİYORUM"

Aleyna Tilki’yi beğendiğini söyleyen başarılı sanatçı, “Dünyadaki standartlara bakarsak maddi açıdan bile başka bir statüde olmam gerekiyordu. Herkesi çok çabuk sanatçı yapıyoruz. Dünyada bu böyle değil, insanlar özel hayatlarıyla değil, yaptıkları işlerle anılıyorlar. Magazinleri bile daha kaliteli. Dünyada olsam çok başka bir yerde olurdum. Aleyna’yı beğeniyorum. Magazin programında yansıtılan kısmını görünce ’ne kadar çocuk ve boş’ diye düşünüyorsun ama ikinci şarkısı ve dans ediyor oluşu çok iyi. Doğru hareket ederse iyi işler yapar. O yaşta bu farkındalığın olması çok iyi bir şey. İçine büyük kaçmış olduğunun kendi bile farkında değil” dedi.