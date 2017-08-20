Yöneticiliği bıraktı domates yetiştiriyor

Rekabetin arttığı iş dünyasında stresten bunalan Erman Darıcı, her şeyi ardında bırakıp Assos’a yerleşti. 10 yıl boyunca Türkiye'nin önemli şirketlerinde marka yöneticiliği yapan Darıcı, Çanakkale'nin Assos ilçesinde Limonata Butik Otel adında bir otel açtı. Darıcı, otelinin bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle misafirlerine kahvaltılar hazırlıyor. Kariyeri açısından çok önemli bir noktada bu kararı verdiği belirten Darıcı, “Bu hayat tarzını seçemeden önce net rakam vermeyim ama iyi bir maaş alıyordum. Çok iyi de bir kariyerim vardı. Şirketimin en genç yöneticilerinden biriydim. Geniş olanaklarım vardı. Bu işin yapılmasının asıl nedeni finansal getirisinden öte bu işin sağladığı manevi tatmin ve huzur. Sabah kahvaltısında bahçeden kendi domatesinizi kendiniz topluyorsunuz. Bu bir yaşam konforudur. Ben o hengameden, o yoğunluktan, ne yazık ki sanal bir dünyadan kendimi dışarı atmak istiyordum. Bunu da yapmanın en net yolu bırakıp, arkana bakmadan gitmektir” dedi .

“Assos tam bir cennet”

Her beyaz yakalının kurduğu 10 hayalden bir tanesinin sahil kasabasında sakin bir hayat olduğunun altını çizen Erman Darıcı, “Assos bu anlamda tam bir cennet. Denizi, iklimi ve en önemlisi mutfaktaki lezzet burayı vazgeçilmez kılıyor. Bende profesyonel hayattın içindeyken ne zaman sıkıntılı bir sürece girsem kendimi böyle bir yerde hayal ederdim. Bir gün karar verdim ve arkama dönmeden çıkıp geldim” dedi.

İnsanların Assos'u sahilleri ve denizinin temizliğinden tercih ettiğini belirten Darıcı, “Assos'a geldiklerinde ticari bir hırs ile karşılaşmıyorlar. Sabah kahvaltılarında arka bahçeden topladıkları sebzeler ile kahvaltılarını yapıyorlar. Çalışanlar onlara müşteri gibi değil de misafir gibi baktıkları için tercih ediyorlar” ifadelerini kullandı.