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Yönetmen Emir Kustarica Abhazya’nın iyi niyet elçisi oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO), “Abhazya iyi niyet elçileri” projesi kapsamında ünlü yönetmen Emir Kustarica, Abhazya’nın iyi niyet elçisi oldu.

Yönetmen Emir Kustarica Abhazyanın iyi niyet elçisi oldu

09 Kasım 2017 00:05

UNESCO tarafından dünya miraslarını koruma altına alma programına Abhazya’daki tarihi yerlerin de dahil edilmesi amacıyla kurulan “Abhazya iyi niyet elçileri” hareketine dünyaca ünlü Bosna Hersekli yönetmen Emir Kustarica’da dahil oldu. Emir Kustarica, Kafkasya’nın ve Abhazya’nın en eski katedral, kilise ve tarihi yapılarının UNESCO tarafından koruma altına alınması için lobi faaliyetlerini yürütecek.

Moskova’daki Abhazya Büyükelçiliği’nde gerçekleşen törende sertifika ve plaketini alan Kustarica, “Abhazya’da ki birçok tarihi yapı ve Hristiyan tapınaklarını gelecek kuşakların görmesi gerekir” dedi.

Erhan Altıparmak 

Etiketler: Emir Kustarica Abhazya, yönetmen

 

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