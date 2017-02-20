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Yönetmen Murat Erakalın İnegöl’de gözaltına alındı

Yeşilçam’ın ünlü yönetmenlerinden olan Ülkü Erakalın’ın oğlu yönetmen Murat Erakalın, Bursa’nın İnegöl ilçesinde gözaltına alındı.

Yönetmen Murat Erakalın İnegölde gözaltına alındı

20 Şubat 2017 17:02
Yönetmen Murat Erakalın İnegöl’de gözaltına alındı - Tıkla İzle

Yeşilçam’ın ünlü yönetmenlerinden olan Ülkü Erakalın’ın oğlu Murat Erakalın için iddiaya göre, bir tanıdığının kredi kartı ile para çekip geri ödemediği için güveni kötüye kullanma suçundan Mersin Ağır Ceza Mahkemesince tutuklama kararı verildi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Bir Otelin reklam filmi çekimi için gelen Murat Erakakalın, İnegöl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hakkında kesinleşmiş 5 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Murat Erakalın, Jandarma ekiplerince adliyeye sevk edildi. Yönetmen, mahkemece tutuklandı

SALİH BAKICI 

Etiketler: Mersin Ağır Ceza, Murat Erakalın, yeşilçam


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