Yönetmen Mustafa Kemal Uzun neden öldürüldü? Mustafa Kemal Uzun kimdir? Çanakkale Yolun sonu, Garip Bir Cinayet ve bir çok filmin ünlü Yönetmeni Kemal Uzun, Şile'de evinde öldürüldü. Uzun'u öldürülen zanlı polise teslim olurken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mustafa Kemal Uzun kimdir?

Mustafa Kemal Uzun, Balıkesir Gönen’de doğdu. İlk ve orta okulu Gönen’de okudu. Öğretmen olan babasının tayini dolayısı ile İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi İktisadi Ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik Ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nda okudu. Okulda sinema-televizyon eğitimi alırken bir taraftan da Yeşilçam ve reklam sektöründe kamera asistanlığı yaptı. Daha sonra Arzu Film ailesine katılarak bir çok filmin senaryo gurubunda ve reji kadrosunda yer aldı. Uzun yıllar Ertem Eğilmez’in asistanlığını üstlendi ve son dönem Arzu Film yapıtlarında yazar, oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.

Yine Ertem Eğilmez’le Şan Tiyatrosu’nda birlikte sahneye koydukları” Hababam Sınıfı” ve “Bin Yıl Önce Bin Yıl Sonra” isimli müzikallerde çalışırken Haldun Dormen’le tanışıp tiyatroya başladı.

Dormen Tiyatrosu’nda oyunculuk yaptığı dönem Haldun Dormen’le birlikte TRT’ye “Kamera Arkası” adlı sinema programını hazırladı, sundu ve yönetti.

HABABAM SINIFINDA DA OYNAMIŞTI

TRT ve diğer eşitli kanallarda yıllarca yayınlanan bu program sayesinde televizyon dünyasına yakınlaştı. Yine aynı yıllarda Akademi Prodüksiyon’la birlikte bir çok ödüllü belgesele imza attı. Daha sonra televizyon sektörüne yönelerek tv dizileri çekerken, bir yandan da film çekimlerine devam etti.

Mustafa Uzun'u Hababam Sınıfı'ndan da hatırlıyoruz. Mustafa Uzun Hababam Sınıfı'nda oynadığı rolde hırsızlıkla suçlanmış daha sonra masum olduğu geceleri para kazanmak için taksiye çıktığı ortaya çıkmıştı.

ÜNLÜ YÖNETMENİ KİM VE NASIL ÖLDÜRDÜ?

Olay, saat 02.00 sıralarında Şile Çavuşpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gelen bir ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kilitli olan kapıyı kırarak içeriye girdi. İçeride ceset ile karşılaşan polis, ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un beyzbol sopasıyla başına darbe aldığı gördü. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığı da öğrenilen Uzun’un sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkikleri sonucunda hayatını kaybettiği belirlendi. Evde inceleme yapan polis ekipleri, Uzun’un cep telefonu, cüzdanı ve otomobilinin çalındığını tespit etti.

Dizisinde oynattığı figüran tarafından öldürüldü

Olayın hemen ardında çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvuran Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipler, cinayeti Uzun’un figüran olarak oynattığı O.A'nın gerçekleştirdiğini tespit etti. Yeri belirlenen O.A, Beylikdüzü'nde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan O.A.’nın üzerinden Uzun'a ait cep telefonu çıkarken, cüzdanı ise bulunamadı. Cüzdanı attığını söyleyen O.A., Uzun’un otomobilini bıraktığı yeri de tarif etmesinin ardından polis aracı buldu.

“Öfkelenince bıçakladım sonra da sopayla vurdum”

Olayın ardından sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen O.A, polis verdiği ifadede, “Şişli’de bir kafede dün öğle saatlerinde Mustafa ile biraz sohbet ettikten sonra Şile'deki bir balık restoranına gittik. Restorandan sonra Uzun’un evine geçerek alkol aldık. Sohbet ettiğimiz esnada aramızda tartışma çıktı. Tartışma sonucunda öfkelenince önce bıçakladım daha sonra da beyzbol sopasıyla başına vurdum” dedi.

Öte yandan, Çanakkale yolun sonu ve Garip bir cinayet gibi filmlerin usta yönetmeni Uzun’un cesedi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un Adli Tıptaki işlemleri sürüyor

Şile’deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un adli tıptaki işlemleri sürüyor. Uzun'un yakınları Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü.

Şile’deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un adli tıpta işlemleri devam ediyor. Haberi alır almaz Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu önüne gelen ünlü yönetmenin ailesi ve yakınlarını bina önünde gözyaşı döktü.

Öldürülen ünlü yönetmenin ağabeyi konuştu

Şile'deki evinde öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un ağabeyi konuştu. Ağabey Fazıl Uzun, “Sabaha karşı 05.00 gibi haber geldi. Hemen atladık geldik ve bu korkunç olayla karşılaştık” dedi.

Şile'deki evinde başına beyzbol sopası vurularak ve bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un ağabeyi konuştu. Ünlü yönetmenin ağabeyi Fazıl Uzun, acı haberi sabaha karşı aldığını söyledi.

Mustafa Kemal Uzun'un tek kardeşi olduğunu ve konuşacak durumda olmadığı söyleyen Fazıl Uzun şu ifadeleri kullandı: "Sabaha karşı 05.00 gibi haber geldi. Hemen atladık geldik ve bu korkunç olayla karşılaştık. Hiçbir şey söyleyemiyorum. Tek kardeşimdi".

Şile’deki evinde cinayete kurban giden yönetmenin cenazesi Adli Tıptan alındı

Şile’deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un cenazesi adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından çıkartıldı.

Şile’deki evinde, beyzbol sopasıyla başından vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülen ünlü yönetmen Mustafa Kemal Uzun’un adli tıpta işlemleri sona erdi. Uzun’un cenazesini adli tıp kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından abisi ve yeğeni aldı. Adli tıptan çıkartılan ünlü yönetmenin cenazesini gören yakınları gözyaşlarına hakim olmadı. Uzun’un cenaze namazı yarın öğle namazını müteakip Teşvikiye Camii’nde kılınacak. Çarşamba günü ise memleketi Balıkesir Gönen’de toprağa verilecek.