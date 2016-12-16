Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından daha önce farklı illerde organize edilen ve Tekirdağ’da ilk kez düzenlenen yöresel lezzetler fuarına talep patlaması yaşandı. Bunun üzerine organizasyonu düzenleyen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu temsilcileri tarafından yöresel lezzetlerin tanıtıldığı fuarın 7-8 gün daha uzatılacağı belirtildi. Fuarda Anadolu’nun farklı yörelerine ait ürünler satışa sunulurken, fuar alanı Tekirdağlı vatandaşlarla doldu taştı.

"Direkt üreticiden tüketiciye"

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı Bedir Silme, organizasyonu Tekirdağ’da ilk kez düzenlediklerini ifade ederek, "Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu olarak, Anadolu’nun çeşitli illerinden muhtar üreticilerimizi bu kez Tekirdağ’a getirdik. Bu kez Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’a teşekkür ediyorum. Burada bize çok ciddi bir ev sahipliği yaptılar. Tekirdağ insanı, Anadolu’dan gelen bütün insanları bağrına bastı. Burada çok sıcak ve samimi bir hava gelişti. Erzurum, Hatay, Sivas, Manisa, Bursa, Kastamonu, Ordu, Rize, Trabzon, Artvin, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, Amasya, Isparta, İstanbul ve birçok ilden burada üreticilerimiz var. Direkt üreticiden tüketiciye 4 gün boyunca devam edecektir" dedi.

Yoğun talepten uzatıldı

Tekirdağlıların büyük ilgi ve talep gösterdiğini ifade eden Silme, "Ancak herhalde, 7-8 gün daha uzatılacak. Çünkü çok yoğun bir ilgi, talep var. Bu talebi ve ilgiyi Tekirdağ’da bizde beklemiyorduk ama çok farklı geçti. Çok samimi bir havada geçti. Direkt üreticiden tüketiciye sunulan doğal organik yöresel ürünlerin burada bu insanların beğenisine ve alışverişine sunulması onları çok mutlu etti. Bizim üreticilerimizi de mutlu etti" ifadelerini kaydetti.

Gaziantep’ten gelen esnaf Sercan Kızılaslan, Tekirdağ’da kendi ürünlerini tanıtmaya geldiklerini ifade ederek, "Baharat, malzemelerimizle, nar ekşisiyle, kuruluklarımızla, pekmezimizle böyle bir hizmet vermeye geldik. Burası Pazar gününe kadar sürecek. Eğer ki çok yoğun olursa, Pazar gününden sonra birkaç gün daha uzatılacak" diye konuştu.

İzmir’den fuara gelen esnaf Serkan ise, "Tekirdağ’a ilk defa geldik. Müşterilerin çok yoğun ilgisiyle karşılandık. Yöresel bir etkinlik olduğundan dolayı da gayet meraklı ve güzel şeyler olduğunu düşünüyorlar. Burada sürekli böyle bir aktivitenin düzenlenmesi gerektiğini dile getiriyorlar. Bizim grubumuzda Osmanlı sabunları var. Kozmetik ürünlerimiz var, marmelat olarak sattığımız ama Merzifon iline ait marmelatlar var. Kuşburnu, alıç gibi malzemeler satıyoruz" şeklinde konuştu.

Gazetecilere logolu sürpriz

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyonda, haberlerinin yapılmasına çok sevinen esnaflar, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine özel yaptıkları İHA logolu künefeyi takdim etti. İHA logolu künefe hakkında açıklamada bulunan Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkan Danışmanı Bedir Silme, "Basın olarak yanımızda olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu da size bir sürprizimiz olsun" dedi.

Halil Dağ - Yakup Güler

