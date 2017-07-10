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Yöresel yemek yaparak çocuklarını okutuyor

Batman’da iki çocuk annesi Hediye Yılmaz, yöresel ev yemekleri yaparak hem çocuklarını okutuyor hem de kentin yemek kültürünü yaşatıyor. Özellikle çalışan kadınlar Yılmaz’ın yemeklerine yoğun ilgi gösteriyor.

Yöresel yemek yaparak çocuklarını okutuyor

10 Temmuz 2017 11:19

Batman’da iki çocuk annesi Hediye Yılmaz, hem çocuklarının daha iyi eğitim almasını sağlamak hem de kentin yemek kültürünü yaşatmak amacıyla yöresel ev yemekleri yapıyor. Tavsiye üzerine işe başlayan Yılmaz’ın yaptığı yemeklere, özellikle evlerinde misafir ağırlayan çalışan kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Yılmaz, ev yemekleri işine çocukları için girdiğini belirterek, “Onların hem sosyal hem kültürel yönden gelişmeleri için, iyi bir eğitim alabilmeleri için böyle bir yola başvurdum. Çocuklarımız en değerli hazinelerimiz. Toplum olarak hem biz hem bütün bireyler çocuklarımıza sahip çıkmalıyız. Yeri geldi iki gün uyumadım, yeri geldi belim ağrıdı, kollarım bacaklarım ağrıdı ama kendimi, ‘Çocukların için yapmalısın, başarmalısın’ diyerek motive ettim. Şuan tam olarak istediğim noktada değilim ama yarı yola geldim diye düşünüyorum ve başaracağımı umuyorum” dedi.
Aynı zamanda yöresel yemek kültürünü yaşatmak için severek bu işi yaptığını anlatan Yılmaz, “Genelde çalışan ve bebeği olan kadınlar yemek talebinde bulunuyorlar. Misafir ağırlayan kadınlar da sıklıkla yemek talebinde bulunuyorlar” diye konuştu.  

Sevban Sevkal


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