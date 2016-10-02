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Yorgan içindeki uyuşturucu jandarmaya takıldı

Alanya Otogarı’nda çuval içinde yorgana sarılmış vaziyette bin 500 gram esrar ele geçirildi.


02 Ekim 2016 12:11

Edinilen bilgiye göre, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Alanya'ya Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden yolcu otobüsüyle çuval içinde uyuşturucu geleceğinin ihbarını aldı. Alanya Otogarı’nda pusu kuran jandarma ekipleri Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinden gelen yolcu otobüsünden indirilen çuval içinde Narkotik köpekle yapılan aramada yorgan içinde zulalanmış halde 1 Kilo 500 gram esrar ele geçirdi.
Çuvalların yanından bekleyen İbrahim B.(32) Jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alanya İlçe Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İbrahim B. Mahmutlar mahallesindeki evinde yapılan aramada 4 gram toz esrar ve esrar yapımında kullanılan alet ele geçirildi.
Zanlı İbrahim B, Antalya İl Jandarma Kom Ekiplerince gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Antalya'ya götürüldü.
 

Rıza Yanık
 


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