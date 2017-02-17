Kalbin iki kulakçık ve iki karıncık olmak üzere dört boşluktan oluşan bir kas pompası olduğunu belirten Op. Dr. Kamuran Erkoç, “Kalp kapağı hastalıklarının belirtileri hangi kapağın hasta olduğuna bağlı olarak değişir. Hafif derece kapak darlığı veya yetersizliği olan hastaların yıllarca hiçbir şikayeti olmayabilir. Ancak hastalık ilerledikçe kalbe giderek daha fazla ilave iş yüklenir. Bu, kişinin yorgunluk, tıkanma ya da çarpıntı hissetmesine sebep olur. Akciğerlerde biriken sıvı nefes darlığına, vücudun aşağı kısımlarında biriken sıvı ise karın ve bacaklarda ödemlere yol açabilir. Kalbi besleyen damarlara kan akımı yetersiz olduğunda göğüs ağrısı gelişebilir. İleri derece kapak darlıklarında baş dönmesi, baygınlık hissi hatta bayılma nöbetleri olabilir” dedi.

Kapak hastalığı olan kişilerin çoğu fazla bir tedavi almadan sadece düzenli muayene ve ekokardiyografi kontrolleri altında yıllarca sıkıntısız yaşayabildiğini anlatan Dr. Kamuran Erkoç, “Ancak, bazı hastalarda şikayetleri azaltmak için birtakım ilaçlar kullanılmaktadır. Bunlar kalbin ritmini düzenlemek, vücutta biriken sıvının atılımına yardımcı olmak ve kalbin iş yükünü azaltmak için verilen bazı damar genişleticilerdir. Kapak hastalığının neden olduğu darlık ya da yetersizlik şiddetliyse gerekebilmektedir. Kapak cerrahisi hastanın şikayetlerinin azaltılmasına ve normal bir hayat sürmesine önemli katkı sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

Kapak cerrahi operasyonu hakkında da bilgi veren Op. Dr. Kamuran Erkoç, “Hastalıklı kapağın değiştirilmesinde kullanılan takma yani protez kapaklar arasında en sık kullanılan mekanik kapaklar ve hayvanlardan alınan doku kapaklarıdır. Kapak tamiri en sık mitral kapak darlık ve yetersizliğinde veya triküspit yetmezliğinde kapağın fazla hasar görmemiş olduğu durumlarda tercih edilebilmektedir. Kapak ameliyatlarının çoğunda göğüs kafesi açıldıktan sonra kalp durdurulur ve kan dolaşımı suni bir kalp-akciğer cihazıyla sağlanır. Son zamanlarda göğüs kafesinde daha küçük bir kesi yapmak suretiyle iyileştirici yöntemler kullanılmaktadır. Robotik cerrahi ile de uygun olan hastalarda daha küçük kesilerle başarılı operasyonlar yapılabilmektedir” diye konuştu.

Abdullah Çibir