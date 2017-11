Yörük: 'Yörpalas yoğun ilgi görüyor'

Yörsan ve Yöryapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Teoman Yörük, İstanbul Acıbadem’de bitime çok yaklaşan akıllı konut projesi Yör Palas’ın örnek dairesinin hazır olduğunu ve daireleri 2017 Aralık ayında teslim etmeye başlayacağını açıkladı. Yörük, “Yörsan ile 53 yıldır insan sağlığına verdiğimiz önemi Yöryapı ile yaşam mekanlarına aktarıyoruz. Evlerde uzun yıllar huzur ve güvenle yaşamanız için sağlamlıktan estetiğe her konuya ayrı özen gösteriyoruz. Yör Palas projesi de bu bilinçle yapılmış bir proje. Yör Palas’ın bitişi yaklaştıkça ciddi oranda talepler geldi. Örnek daireyi ziyaret eden müşteriler çok memnun kaldıklarını dile getirdiler” dedi.

Temel imalatından daire içine kadar yapılan tüm imalatlarda her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşündüklerini ve hiçbir maliyetten kaçmadıklarını dile getiren Teoman Yörük, “Projede kendimiz oturacakmış gibi düşünüp şu ana kadar kendi oturmuş olduğumuz evlerde yaşadığımız tüm sıkıntıları gözden geçirdik ve A’dan Z’ye her şeye önlem almaya çalıştık. Kalite konusunda standartların çok çok üstünde bir üretim yaptık. Bugünü değil önümüzdeki 50 yılı düşündük. Maliklerin ömrü boyunca sorunsuzca ve konforlu bir şekilde yaşaması için her şeyi seferber ettik. Sadece bir örnek vermek gerekirse parke diye geçtiğimiz basit sanılan zemin uygulamasında bile parkenin uzun yıllar şişme yapmadan kalması için, önce atılan şapı kurutması amacıyla her odaya kurutucular koyduk sonra nemi engellemek için epoksi uygulaması yaptık ve bu uygulamadan sonra çift kompenantlı özel tutkallarla parke uygulamasını bitirmiş olduk. Tabi bu anlattıklarımı maalesef piyasada yapan müteahhit yok denecek kadar az” diye konuştu.

Yöryapı mimarlarından Yelda Yüksel de şu açıklamalarda bulundu: “Güven, konfor, kalite ve saray zarafetini akıllı bir binada buluşturduk ve Akıllı ev sisteminde sınırları zorladık. Kamera, panjur ve aydınlatmadan ısıtma ve soğutma sistemine kadar her şeyi ister ev içinden ister ev dışından rahatlıkla kontrol edebileceksiniz. Uzaktan erişim sağlayarak ayrıca Isı, duman ve su detektörlerini de açıp kapatabilir ve bu sayede olası yangın ya da su baskınının önüne geçmiş olacaksınız. Akıllı kapılardan parmak izi, şifre, kumanda ya da cep telefonu ile giriş yapabileceksiniz. Akıllı jeneratörünüze uzaktan erişim sağlayarak mazot ve bakım durumunu kontrol edebileceksiniz. Salonda bulunan akıllı klimanın sensörü sizi takip ederek klimanın size çarpmasını engelleyecek. Ebeveyn odasında kumandalı akıllı klozetlerin konforunu süreceksiniz. Her odada klima, estetik gizli led tavan aydınlatması ve elektrikli panjur sistemleri yer alacak.”

“Son teknolojik ses ve ısı yalıtım sistemleri kullanıldı”

Yöryapı Proje Müdürü İnşaat Mühendisi Faruk Saraç ise “Ses ve ısı yalıtımı en üst seviyede yer alıyor. Ses ve ısı izolasyonlu prekast dış cephe, Üç katlı ısı camdan oluşan pencereler ile dışarıdaki sesi tamamen izole ettiğiniz gibi ısıtma ve soğutma sistemlerinin de minimum seviyede enerji tüketmesini sağlayarak enerji tüketim giderlerinizi büyük oranda azaltmış olacaksınız. Komşu dairelerden ses gelmemesi için de duvarlara 5 cm’lik taş yünü, döşemelerde şap altı şilte(PE)uyguladık” ifadelerini kullandı.

İstanbul'a iki yeni proje geliyor

Yörük, Yör Palas Acıbadem'den sonra Yör Palas Çengelköy ve Yör Palas Kağıthane projelerinin inşaasına 2018 yılında başlanmasının planlandığını sözlerine ekledi.