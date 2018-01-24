Yörükler Afrin sınırında

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren Yörük Derneği temsilcileri, Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'tan, harekata katılan askerlerin giriş yaptığı Hatay'ın Hassa ilçesindeki Kara Fakılı Mahallesi'ne geldi.

Yöresel aksesuarlarını da giyen grup adına konuşan Hatay Turan Kültür Dernek Başkanı ve Hatay Yörük Türkmen Platformu Kurucu Genel Başkanı Ali Atvur, üs bölgesindeki askerleri ziyaret ettiklerini ve sınır boyunca ziyaretlerine devam edeceklerini söyledi.

Türk ordusuna destek ve moral vermek amacıyla sınırda bulunduklarını kaydeden Atvur, şunları söyledi:

"Çıbanın başını patlatacağız. Türk milletinin verilecek bir çakıl taşı olmadığını göstereceğiz. Telaş içindeler. Türk'ün gücünü daha yeni hissettiler. Bununla inşallah akıllanıp terki silah ederler oraları. Birilerinin maşası olmaktan vazgeçerler, olmazlarsa gereken şefkatli yönümüzü de göstermesini biliriz. Bin yıldır bu topraklardayız bu toprakları terk etmek üzere gelmedik. Bizi bu topraklardan atmak için daimi ve harici şer güçleriyle ittifakla hareket ediyorlar, bunun farkındayız ama meydan vermeyeceğiz. Bu birlikteliği, beraberliği burada sergilemiş bulunuyoruz. Bu bir mesajdır. Gerektiğinde ordumuzla devletimizle cevabı vermeye hazırız."

Nuri Pir - Erdal Can İçelli - Yakup Söylemez