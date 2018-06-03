Diğer
Kategoriler

Yosemite Vadisi'nde 2 dağcı öldü

ABD'nin California eyaletindeki Yosemite Milli Parkı'nda "El Capitan" kayasına tırmanış yapan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yosemite Vadisinde 2 dağcı öldü

03 Haziran 2018 15:23

Yosemite Vadisi'nin kuzey tarafında yer alan 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayasına tırmanış yapan 2 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Ulusal Park Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, kayanın ölçümünü yapmak isteyen 46 yaşındaki Jason Wells ve 42 yaşındaki Tim Klien'ın düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Düşme sebebnin henüz bilinmediği araştırmaların sürdüğü öğrenildi. 

Yosemite Vadisi’nde her yıl en az 100 tırmanış kazası yaşanıyor. 2016 yılında kaza sonucu 16 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi. 

Geçtiğimiz hafta Yosemite Vadisi’nin doğusundaki Half Dome kayasına çıkan bir yürüyüşçü ayağının kayaması sonucu hayatını kaybetmişti.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 28°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç