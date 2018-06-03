Yosemite Vadisi'nde 2 dağcı öldü

Yosemite Vadisi'nin kuzey tarafında yer alan 900 metre yüksekliğindeki El Capitan kayasına tırmanış yapan 2 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi. ABD Ulusal Park Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, kayanın ölçümünü yapmak isteyen 46 yaşındaki Jason Wells ve 42 yaşındaki Tim Klien'ın düşerek hayatını kaybettiği ifade edildi. Düşme sebebnin henüz bilinmediği araştırmaların sürdüğü öğrenildi.

Yosemite Vadisi’nde her yıl en az 100 tırmanış kazası yaşanıyor. 2016 yılında kaza sonucu 16 dağcının hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz hafta Yosemite Vadisi’nin doğusundaki Half Dome kayasına çıkan bir yürüyüşçü ayağının kayaması sonucu hayatını kaybetmişti.