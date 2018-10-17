YouTube çöktü mü? YouTube'a neden giriş yapılamıyor?

Youtube'a gece 04:20'den itibaren giriş sağlanamıyor. Ara ara gidip gelen Youtube'da neler olduğu merak konusu oldu. Youtube'a girmeye çalışanlar hata ile karşılaşıyor ve Youtube sayfası yüklenmiyor. Dünya çapında yaşanan bu olaydan sonra Youtube'da bakım mı var ve Youtube ne zaman geri gelecek gibi soruları herkes merak eder oldu.

Özellikle YouTube'a mobilden girişlerde yaşanan sıkıntı dolayısıyla birçok kullanıcı şikayetçi oldu.

Youtube'un resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada 'Youtube, Youtube TV ve Youtube Müzik erişim problemleri hakkındaki bilgilendirmeleriniz için teşekkür ediyoruz. Bu durumu düzeltmeye çalışıyoruz ve problem ortadan kalktığında sizleri bilgilendireceğiz. Yaşadığınız rahatsızlık için özür diyoruz. Sizleri gelişmelerden haberdar edeceğiz.' ifadelerine yer verildi.

Ayrıca Youtube ekibi yazılan tweetlere tek bir mesajdan cevap vermekle yetinmeyerek, şikayet eden herkese ayrı ayrı cevap veriyor..