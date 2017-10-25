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YouTube dizisi "Olcak İş Diil" büyük beğeni topladı

Anıl İlter’in yönetmenliğini yaptığı yeni gençlik dizisi “OLCAK İŞ DİİL”, ilk bölümü ile youtube kanalında ekranlara geldi. İlk bölümünde binlerce izleyicinin büyük beğenisini toplayan dizi, sürükleyici hikayesi ile dikkatleri üzerine çekti.

YouTube dizisi &quot;Olcak İş Diil&quot; büyük beğeni topladı

25 Ekim 2017 09:38

Ünlü oyuncu- yönetmen Anıl İlter’in yönetmenliğini yaptığı yeni gençlik dizisi “OLCAK İŞ DİİL”, sıkı kadrosuyla ve ilk bölümüyle youtube kanalında yayına girdi. İlk bölümünde binlerce izleyicinin büyük beğenisini toplayan dizi, sürükleyici hikayesi ile dikkatleri üzerine çekti.

“Savaşçı” dizisindeki performansı ile adından söz ettiren oyuncu Burak Sarımola ve İşte Benim Stilim yarışmasının birincisi Ezgi Ünal’ın başrollerini paylaştığı “OLCAK İŞ DİİL”, aşka farklı bakış açıları katmak için izleyicisiyle buluştu.

“Elin Oğlu” programı ile oldukça sevilen ve son zamanlarda “Ayla” filmiyle gündeme gelen,
Chaby Han’ın Olcak İş Diil dizisinde canlandırdığı Şakir karakteri en çok konuşulacaklar arasında gözüküyor. Dilara Önbey ve Fırat Turgut’un da oyuncu kadrosuna dahil olduğu “OLCAK İŞ DİİL” dizisini youtube’dan izleyebilirsiniz.

Hikaye;
Sevdiği kızın yanında olabilmek için kendini bambaşka bir dünyanın içinde bulan Levent'in hikayesi. Bir tarafta deliler gibi aşık olduğu Selin, diğer tarafta ise yepyeni kimliği Leo. Leo zaman geçtikçe olayları daha da karmaşık hale getirecektir.

Etiketler: Anıl İlter, olcak iş diil

 

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