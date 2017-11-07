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Youtube fenomeni Ali Can son yolculuğuna uğurlandı

‘Alex745alejandro’ rumuzlu Youtuber Ali Can, memleketi Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Youtube fenomeni Ali Can son yolculuğuna uğurlandı

07 Kasım 2017 14:36
Youtube fenomeni Ali Can son yolculuğuna uğurlandı - Tıkla İzle

Türk Youtuber Ali Can, 3 Kasım 2017 tarihinde geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesinin ardından cenazesi memleketi Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı İbrahimpaşa köyüne getirildi. Burada Yeni Camide kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlanan Youtuber Ali Can’ı ailesi, yakınları ve takipçileri yalnız bırakmadı.

Ali Can’ın kalp krizi sonrasında vefat ettiğini sosyal medya hesabından açıklayan yakın arkadaşı Serdar Önlü, "Acımız büyük, tüm sevenlerinin başı sağ" olsun dedi. Önlü, “Bugün burada Ali Can kardeşimin defin işlemleri için toplandık. Kendisi 3 Kasım tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Bütün yapılan müdahalelere rağmen kendisini kurtaramadık. Acımızı büyük. Bazı internet sitelerinde yanlış haberler dolaşıyor. Kendisinin bir tırın içinde ölü bulunduğu gibi haberler yapılmış. Bunların hiç biri doğru değildir. En son yakınındaki kişiler bizlerdik. Bizler haberi aldığımız anda gereken yerlere bilgi verdik. Bizler bütün yapılması gereken her şeyi yaptık. Gerekli müdahalelere rağmen kendisini hayata döndüremediler. Hepimizin başı sağ olsun” diye konuştu.
Türk You Tuber Ali Can kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. 

Coşkun Sağlamdin 

Etiketler: Ali Can, cenaze, Youtube fenomeni Ali Can

 

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