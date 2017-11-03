Youtube fenomeni Cem Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı

Birçok ünlü komedi filminden tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu Cem Korkmaz, İstanbul'daki evinde ölü bulundu. 'G.O.R.A' filminden de hatırlanan Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, 'Recep İvedik 4' filminde rol almıştı. Youtube fenomeni Cem Korkmaz (30), bugün Bursa'da Ulucami'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba Muhittin Korkmaz taziyeleri kabul ederken, Youtube fenomenini çocuk hayranları da kendisini yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan çocuklar, çok üzgün olduklarını söyledi.

Burak Türker