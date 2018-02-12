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YouTube'dan o kişilere ceza

YouTube, başlattığı değişim programları sonrasında platformun daha sağlıklı bir ortama sahip olması için daha katı önlemler almaya hazırlanıyor.

YouTubedan o kişilere ceza
YouTube'dan o kişilere ceza - Foto Galeri

12 Şubat 2018 09:59

Geçtiğimiz aylarda deterjan yeme videolarını sağlığa ve gençliğe zararlı olduğu gerekçesiyle deterjan yeme videolarını kaldırması ve YouTube değişim elçilerine verdiği destekle sosyal medya takipçilerinin taktirini kazanan YouTube, içerik çöplüğüne dönen platformunu daha temiz bir yer haline getirmeye kararlı.

Son olarak 'çizgiyi aşan' içerikler gönderen YouTuber'lara gereken cezanın verileceğini gösterircesine, daha önce yaptığı saçmalıktan ders almayan ve tekrardan saçma sapan bir hareketle Logan Paul'a cezayı kesmişti. Elindeki şok tabancasıyla ölü farelere ateş eden Logan Paul'un kanalının reklam geliri elde edemeyeceği açıklandı. Bundan itibaren YouTube'un daha önceki politikalarına uyuyor olsa dahi, 'acımasız' içerik üreten ve buna sevk eden içerik yöneticilerine bu şekilde yaptırımlar uygulanacak. Bununla birlikte ifade özgürlüğüne çok değer verdiklerini ve bu konuda sağlanan özgürlüğe de hiçbir şekilde müdahele edilmeyeceği söylenmiş.

Elbette Logan Paul farklı farklı sponsorları olan bir yayıncı ve bu ceza onun için her şeyin bitişi değil. Ancak daha düşük gelirler elde eden YouTuber'ların içerik gönderirken iki kere düşüneceği de bir gerçek. Bakalım önümüzdeki dönemde Youtube bu politikasını kararlılıkla sürdürebilecek mi?

Kaynak: webtekno

 

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