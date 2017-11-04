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Youtuber Cem Korkmaz kimdir| İntihar eden Youtuber | Cem Korkmaz neden öldü?

Youtube'de komik ve eğlenceli videolarıyla bilinen aynı zamanda Recep İvedik sinema filmi serilerinde yer alan Ünlü fenomen Cem Korkmaz evinde intihar etti. İntihar etmesinin ardından herkeste şu soru merak uyandırdı. Cem Korkmaz neden intihar etti? İşte Cem Korkmaz'ın ölümü ile ilgili tüm detaylar...

Youtuber Cem Korkmaz kimdir| İntihar eden Youtuber | Cem Korkmaz neden öldü?

04 Kasım 2017 23:46

Birçok ünlü komedi filminden tanınan oyuncu Muhittin Korkmaz'ın oğlu sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz evinde intihar etti.

Üsküdar'da evinde ölü bulunan 30 yaşındaki Cem Korkmaz'ın intihar ettiği haberi, Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Twitter hesabında doğruladı.

"G.O.R.A" filminden de hatırlanan Muhittin Korkmaz'ın oğlu olan Cem Korkmaz, "Recep İvedik 4" filminde rol almıştı.

Aynı zamanda Cem Korkmaz çektiği videolarla Youtube'de fenomen haline gelmişti.   İntihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesini Adli Tıp Morgundan babası aldı   Üsküdar'daki evinde intihar eden internet fenomeni Cem Korkmaz'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan babası tarafından alındı. Korkmaz'ın oyuncu babası Muhittin Korkmaz, "Acım çok büyük. Canımı kaybettim" dedi.   İnternette paylaştığı videolarla ünlenen Cem Korkmaz Üsküdar'daki evinde intihar etmiş, cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırılmıştı. Korkmaz'ın cenazesi yapılan incelemelerin ardından  ailesi tarafından teslim alımıştı. Cem Korkmaz'ın babası Adli Tıp Kurumu önünde basın mensuplarının sorularını cevapladı. Acılı baba gözyaşlarına hakim olamazken, "Acım çok büyük evladımı kaybettim canımı kaybettim.Bu akşam Bursa'ya götüreceğim. Yarın Bursa Ulu Camii'nde cenaze namazı kılacağız" dedi. Korkmaz'ın babası ve yakınları internette yazılan bazı iddialara tepki göstererek," İnternette yazılanlar hepsi yalandır, dolandır" dedi.     Cem Korkmaz'ı son yolculuğunda çocuk hayranları yalnız bırakmadı    Youtube'da yayınladığı videolarla tanınan Cem Korkmaz, Bursa'da son yolculuğuna uğurlanmıştı.Korkmaz, Bursa'da Ulucami'de cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'na defnedildi. Cenazede baba Muhittin Korkmaz taziyeleri kabul ederken, Youtube fenomenini çocuk hayranları da kendisini yalnız bırakmadı. Cenazeye katılan çocuklar, çok üzgün olduklarını söyledi.       

Etiketler: Cem korkmaz, cem korkmaz intihar, Youtuber Cem Korkmaz kimdir

 

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