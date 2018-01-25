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Youtuber Enes Batur’a küçük hayranlarından yoğun ilgi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ünlü Youtuber Enes Batur, küçük hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Youtuber Enes Batura küçük hayranlarından yoğun ilgi

25 Ocak 2018 20:54
Youtuber Enes Batur’a küçük hayranlarından yoğun ilgi - Tıkla İzle

Küçük yaştaki çocuklar ünlü isme ulaşmak için adeta birbiriyle yarıştı. Organizasyonda birçok Batur hayranı çocuk gözyaşlarına boğuldu. 

Video paylaşım sitesi Youtube'de paylaştığı videolarla tanınan, özellikle de küçük yaştaki çocukların hayranı olduğu Enes Batur, Turgutlu'da “Hayal mi Gerçek mi?” isimli filminin galasına katıldı. Sinemada salonlarını tek tek gezerek hayranlarıyla bir araya gelen Batur, gördüğü ilgiden memnun olduğunu ancak şaşırdığını da ifade etti. Enes Batur ile fotoğraf çektirebilmek için yarışan küçük yaştaki çocukların ilgisi dikkatlerden kaçmadı. Hayranlarıyla bir araya gelen Batur daha sonra Turgutlu'dan ayrıldı. 

İlker Uyar
 

 

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