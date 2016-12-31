Yozgat'a yeni havaalanı yapılmasına ilişkin karar hayata geçiriliyor. Yüksek Planlama Kurulu Yozgat Havaalanını 2016 yılı yatırım programına alınmasına karar verdi. Başbakan Binali Yıldırım Başkanlığında toplanan Yüksek Planlama Kurulu 240 milyon TL yatırım bedeli olan Yozgat Havaalanın yatırım programına alınması kararı aldı.

Adalet Bakanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili olan Bozdağ bu kararı resmi Twitter hesabından duyurdu. Bozdağ, yaptığı açıklamada "Yozgat havalimanı, 2017 Yatırım Programına alındı. Yozgat'a, ülkemize hayırlı olsun.Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.