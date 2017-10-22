Yozgatspor rahat kazandı

Karşılamaya iyi başlayan ve oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Yozgatspor 1959 FK, ilk yarı aradığı golü bulamazken taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yozgatspor, aradığı golü maçın 54. dakikasında Ali Yakup'la buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Rakip kalede ataklarını sıklaştıran Yozgatspor, Ali Tayfun’un 60. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 75. dakikada Vehbi Furkan Yıldırım kaydetti ve Yozgatspor rakibini 3-0 mağlup etti.

Bahadır Muhlis Gökgül

