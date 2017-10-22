Diğer
Kategoriler

Yozgatspor rahat kazandı

Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta mücadele eden Yozgatspor 1959 FK, sahasında konuk ettiği Arsuz Karaağaçspor’u 3-0 mağlup etti.

Yozgatspor rahat kazandı

22 Ekim 2017 23:27

Karşılamaya iyi başlayan ve oyun üstünlüğünü elinde bulunduran Yozgatspor 1959 FK, ilk yarı aradığı golü bulamazken taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısına hızlı başlayan Yozgatspor, aradığı golü maçın 54. dakikasında Ali Yakup'la buldu ve rakibi karşısında 1-0 öne geçti. Rakip kalede ataklarını sıklaştıran Yozgatspor, Ali Tayfun’un 60. dakikada attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Maçın sonucunu belirleyen golü ise 75. dakikada Vehbi Furkan Yıldırım kaydetti ve Yozgatspor rakibini 3-0 mağlup etti.

Bahadır Muhlis Gökgül
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç