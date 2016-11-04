Olay, saat 18.00 sıralarında Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Umutlu Beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Umutlu Belediyesi Cami İmamı Adem Doğan akşam namazı için camiye gittiğinde cami lojmanında kalan anne Ayşe Doğan da mutfakta yemek pişirirken 10 yaşındaki Elif Naz Doğan ile 8 yaşındaki kardeşi Amine pürmüz ile sobayı yakmak istedi. Soba yanarken tüp aniden alev alınca odada yangın çıktı. Alevlerden kapıyı açamayan anne Ayşe Doğan dışarı çıkıp bağırarak komşularından yardım istedi. Eve gelen komşuları alevlerden dolayı içeri giremezken camları kırıp çocukları çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı. Komşular, 8 yaşındaki Amine’nin cansız bedenini alevler arasından çıkartırken 10 yaşındaki Elif Naz ile 4 yaşındaki Hatice Doğan çıkartılamadı.

Belde halkı Akdağmadeni Belediyesinden itfaiye istedi ancak itfaiye gelinceye kadar vatandaşlar kovalarla yangını söndürdü. Amine Doğan’ın cenazesi ve Elif Naz ve Hatice’nin cenazeleri olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, çocuklarını çıkarmak için çalışırken eli ve yüzünde yanıklar oluşan anne Ayşe Doğan da Akdağmadeni Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu

Görgü tanıkları Ayşe Doğan’ın sesleri üzerine eve geldiklerini belirterek, “Geldiğimizde alevler her tarafı sarmıştı, çocukları pencereden gördük çıkarmak istedik ama alevlerden yaklaşamadık. Sadece çocuğun birini son anda çıkardık ama o da hayatını kaybetmişti” dedi.

Umutlu Beldesi Belediye Başkanı Hidayet Karabulut, kasabada yaklaşık 8 yıldır imamlık yapan Adem Doğan'ın başına gelen bu olaydan dolayı üzüntü duyduklarını belirterek, “Çocuklar evde sobayı pürmüzle yakarken ellerinde tüp patlamış. Yangın akşam namazından sonra olduğu için kimsenin haberi olmadı. Vatandaşların ve itfaiyenin çabalarıyla çocukları kurtaramadık. 3 kız çocuğu yandı. Anneleri de yaralı, üzgünüz. Tahminimiz, annesi mutfakta yemekle uğraşırken çocuklar odanın içerisinde pürmüzle uğraşırken tüp patlamış" dedi.

Ömer Ertuğrul