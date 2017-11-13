Yozgat''ta araç sahiplerine kışlık bakım uyarısı

Yozgat Oto Sanayi Sitesi'ndeki oto tamir ustaları, yaklaşan kış mevsimi nedeniyle araç sahiplerinin çok geç kalmadan araçlarının kışlık bakımlarını yaptırmaları gerektiğini söylediler. Aracın marka ve modeline göre bakım fiyatlarının 50 ile 100 TL arasında değiştiğini belirten oto tamir ustası Fatih Karaca, kışın antifrizin yetersiz kalmasından dolayı donan motor masrafının 5 ile 7 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

Karaca,"Kışın zorda kalmamak için motorun antifrizine, yağına ve suyuna bakmak lazım. Antifriz olmasa don olur, don olduğu zaman da motor donar. Motor donduktan sonra masraflar kat kat artar. Aracın yağ, hava filtresi, antifriz bakımının zamanında yapılması gerekir. Araç bakımını son güne bırakmak iyi değildir. Son gün yapmaktansa kışlık bakımlarının bir ay öncesinde yapılması daha iyi olur. Şu an yapılan bakım ile kışın ortasında yapılan bakımın ücretinde de fark olur" dedi.

lpaslan Demir