Diğer
Kategoriler

Yozgat'ta çöp poşetinde bulunan bebeğin ailesi aranıyor

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde dün, bir binanın girişinde çöp poşetine sarılı halde yeni doğmuş olarak bulunan Ramazan bebeğin anne ve babasının bulunması için emniyet ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Yozgatta çöp poşetinde bulunan bebeğin ailesi aranıyor

23 Ağustos 2017 15:15

Yozgat'ta önceki gün Yerköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Ramazan bebek ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek kuveze alındı. Ailesi tarafından sokağa atılan Ramazan bebeğe, Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktor ve hemşireler gözü gibi bakıyor.

Ramazan bebek için Yozgat Şehir Hastanesi doktorlarının seferber olduğunu söyleyen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca, yaptığı açıklamada, "Yerköy ilçemizde dün çöp poşetine sarılı bir şekilde durumu kritik olan halde bulunan bebeğe ilk müdahale Yerköy Devlet Hastanemizde yapılmıştı. Ardından Yozgat Şehir Hastanemize sevkini gerçekleştirdik. Durumu haber alan ekiplerimiz seferber olarak bebeği acil servise aldı ve gerekli tüm müdahaleleri yaptılar. Durumu iyileştiğinde ise yenidoğan servisimize alarak, küvezde bakımını yapıyorlar. Doktor ve hemşirelerimiz Ramazan bebeğe gözü gibi bakıp ona sahip çıkıyor" dedi.
Diğer yandan ise Ramazan bebeğin anne ve babasının bulunması için emniyet ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi. 

Bahadır Muhlis Gökgül
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 30°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç