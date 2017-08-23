Yozgat'ta çöp poşetinde bulunan bebeğin ailesi aranıyor

Yozgat'ta önceki gün Yerköy Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Ramazan bebek ardından Yozgat Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek kuveze alındı. Ailesi tarafından sokağa atılan Ramazan bebeğe, Yozgat Şehir Hastanesi'nde doktor ve hemşireler gözü gibi bakıyor.

Ramazan bebek için Yozgat Şehir Hastanesi doktorlarının seferber olduğunu söyleyen Yozgat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Op.Dr. İsmail Kurca, yaptığı açıklamada, "Yerköy ilçemizde dün çöp poşetine sarılı bir şekilde durumu kritik olan halde bulunan bebeğe ilk müdahale Yerköy Devlet Hastanemizde yapılmıştı. Ardından Yozgat Şehir Hastanemize sevkini gerçekleştirdik. Durumu haber alan ekiplerimiz seferber olarak bebeği acil servise aldı ve gerekli tüm müdahaleleri yaptılar. Durumu iyileştiğinde ise yenidoğan servisimize alarak, küvezde bakımını yapıyorlar. Doktor ve hemşirelerimiz Ramazan bebeğe gözü gibi bakıp ona sahip çıkıyor" dedi.

Diğer yandan ise Ramazan bebeğin anne ve babasının bulunması için emniyet ekiplerinin çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü öğrenildi.

Bahadır Muhlis Gökgül

