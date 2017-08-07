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Yozgat'ta engelliler akülü araçlarıyla yarıştı

Yozgat'ta 18. Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri kapsamında engelliler arası tekerlekli sandalye yarışması yapıldı.

Yozgatta engelliler akülü araçlarıyla yarıştı

07 Ağustos 2017 23:48

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen yarışta 20 engelli, akülü arabalarıyla kurulan parkurda yarışırken yarışmada parkuru en hızlı bitirip dereceye girenlere ödül verildi. Kurulan parkuru 14 saniyede tamamlayan Mustafa Karademir birinci olurken parkuru 16 saniyede bitiren Nuh Karaca ikinci, 19 saniyede tamamlayan Mustafa Batur'da yarışmada üçüncü oldu.

18. Uluslararası Sürmeli Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikleri"nin tamamen kültüre, sanata, spora ve sosyal olaylara yönelik olduğunu belirten Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, eğlence mantığından uzak bir şekilde toplumun değişik kesimlerine de bu vesileyle hitap etmek istediklerini ifade etti.

Başkan Arslan açıklamalarını şu ifadelerlerle sürdürdü: 

"Etkinliklerin gündüz bölümünde değişik aktiviteler yapılıyor. Bugün de engelli kardeşlerimizle birlikteyiz. Onlara değişik yarışmalar yaptırmak suretiyle, onlarla birlikte olduğumuzu, gönlümüzün bedenimizin onlarla birlikte olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Bir gün için de olsa, birkaç saat için de olsa onların sıkıntılarını birazcık da olsa hafifletmeye çalışıyoruz. Kardeşlerimiz yarıştılar, kendilerince yarışmanın zevkini çıkardılar."
Yarışmayı birincilikle bitiren Mustafa Karademir ise böyle bir yarışmanın yapılmasından gayet mutlu olduğunu söyleyerek sürekli hatırlanmak istediklerini dile getirdi. Yarışma hakkında duygularını ifade eden Karademir, "Güzel bir etkinlikti, bizi düşünenlere, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. 14 saniyede parkuru turladım. Gayet mutluyum, böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum" şeklinde konuştu.

Daha sonra da Cumhuriyet Meydanı'nda ev hanımlarının katıldığı yöresel baklava yarışması yapıldı. Yarışmaya katılan kadınların baklavaları jüri üyeleri arasından derecelendirildi. Dereceye girenler çeyrek altınla ödüllendirildi. Kadınların yaptığı baklavalar meydanda bulunan vatandaşlara dağıtıldı. 

Bahadır Muhlis Gökgül
 

Etiketler: akülü araç, yozgat


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