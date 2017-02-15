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Yozgat’ta FETÖ'ye 7 tutuklama

Yozgat’ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4. sınıf 2 emniyet müdürü, 2 komiser yardımcısı ve 3 polis memuru çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yozgatta FETÖye 7 tutuklama

15 Şubat 2017 10:54

Yozgat Valiliği tarafından FETÖ/PDY operasyonu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen, şifreli haberleşme programı kullandıkları anlaşılan ve haklarında gözaltı ve yakalama kararı çıkartılan; 4. sınıf emniyet müdürü F.Ç., polis memuru Ö.Ş., 4. sınıf emniyet müdürü A.D., komiser yardımcısı M.G., komiser yardımcısı A.Ö., polis memuru S.G., ve polis memuru F.K. isimli şahıslar çıkarılmış oldukları mahkemece tutuklanarak cezaevini konulmuştur. Öte yandan, 4. sınıf emniyet müdürü Ö.K., polis memuru M.A. ve polis memuru A.A. isimli şahıslar ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştır.” 

Bahadır Muhlis Gökgül
 

Etiketler: fetö, operasyon, yozgat


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