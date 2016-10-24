Olay gece Yozgat merkez Alay yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yunus D. yönetimindeki 66 DP 627 Plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuştan aşağı inerken fireni boşaldı. Kontrolden çıkan kamyon yüksek gerilim hattı direği ve İl Jandarma Alay Komutanlığı duvarına çarparak durdu. Çarpmanın etkisiyle yüksel gerilim hattı direği kamyonun üzerine düştü. Kazada kamyon şoförü Yunus D. ve yanında bulunan arkadaşı Yunus Emre N. Hafif yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis Ambulansı ile Yozgat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik ekipleri başka bir kazaya sebebiyet vermemek için yolu trafiğe kapattı. Olaydan sonra ÇEDAŞ ekipleri de elektriği keserek olası bir kazayı önledi.

Ömer Ertuğrul

YOZGAT