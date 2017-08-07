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Yozgat'ta göçük altında kalan işçi öldü

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Ayrıdam köyünde göçük altında kalan bir işçi hayatını kaybetti.

Yozgatta göçük altında kalan işçi öldü

07 Ağustos 2017 13:22

Edinilen bilgiye göre, Ayrıdam köyüne su getirmek için yapılan kanal çalışmasında oluşan göçük sonrasında kanalda bulunan 32 yaşındaki Hulusi Erkaya, göçük altında kaldı. Durumun haber verilmesinin ardından olay yerine İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla göçük altında çıkarılan ve kalbi duran Erkaya'nın kalbi Sorgun Devlet Hastanesi'nde yeniden çalıştırıldı. Yozgat Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Erkaya, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Rukiye Yılmaz


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