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Yozgat’ta iki ayrı iş kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Yozgat’ta iki ayrı inşaattan düşen 3 işçiden biri hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.


26 Ekim 2016 16:46

Edinilen bilgiye göre olay, Şeyh Osman Mahallesinde bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 7 katlı inşaatın ikinci kat balkonunda çalışan Ali E. (47) dengesini kaybedip düşerken yanında çalışan Muhammed M.’den tutunca ikisi de birlikte dengesini kaybedip yere düştü. Yaralanan işçiler 112 acil servis ambulansı ile Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı Ali E. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık bir saat sonra ise Bilal Şahin Mahallesinde bir inşaatta çalışan Kerem K. (36) yüksekten düşerek yaralandı. Yaralı işçi 112 Acil Servis ambulansıyla Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Her iki olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 

Ömer Ertuğrul

Etiketler: kaza, yozgat


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