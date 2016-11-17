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Yozgat’ta kar çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kurak bir mevsim geçiren Yozgat çiftçi kar yağışına sevindi.


17 Kasım 2016 11:29

Mevsimin kurak geçmesinden dolayı tarlasını işlemede zorluk yaşayan Yozgat çiftçisi, kar yağışını ile birlikte tarlasını sürmeye başladı.

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden olan Yozgat’ta dün yağan kar yağışı, çiftçinin yüzünü bir nebze olsun güldürdü. Yozgat’ta son yılların en kurak kışını yaşadıklarını ve dün yağan kar yağışının çiftçileri sevindirdiğini vurgulayan Kuşçu köyü çiftçilerinden Mehmet İnci, “Dün gün boyu yağan kar yağışı ekin ekenler ve ekecek çiftçileri sevindirdi. Uzun süredir beklediğimiz yağış gerçekleşmemişti. Ancak kar yağışı tarlalarını eken çiftçiler için çok verimli olacak. Ekinlerin filizlenmesini sağlayacak. Bir de su olmadığı için tarlalarını ekemeyen çiftçiler var. Onlarda kar yağışıyla birlikte tarlalarını ekme fırsatı bulacaklar. Kar yağışı çiftçiler için çok daha iyi oldu. Çünkü kar suları toprağın en alt kısmına kadar iniyor. Bu da toprağı yumuşatıyor ve toprağın daha iyi sürülmesini sağlıyor.” dedi.
Eylül ve Ekim aylarının yağışsız geçmesinin çiftçiyi korkuttuğunu belirten İlyas Özbek isimli çiftçi ise, yağış olmadığı için tarlalarını süremediklerini belirtti. Dün yağan kar yağışının sıkıntılarına bir nebze olsun çare olduğunu vurgulayan Özbek, tarlalarının yeterince kar suyunu aldığını ve ekime başlayacaklarını ifade etti. Bazı çiftçilerin tarlalarının humuslu ve çok sert olduğunu belirten Özbek, yağış olmadığı için çiftçilerin tarlalarını süremediklerini vurguladı. Gerçekleşen kar yağışının ise çiftçinin yüzünü güldürdüğünü sözlerine ekledi. 


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