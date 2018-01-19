Yozgat’ta kar yağışı gece boyunca etkisini sürdürdü

Yozgat’ta akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca devam eden kar yağışı vatandaşları sokağa döktü. Bazı vatandaşlar ilerleyen saatlere rağmen karın keyfini kayarak çıkarırken bazı vatandaşlar ise kartopu oynayarak karın keyfini çıkardı. Yozgat’ta üniversite eğitimini sürdüren Furkan Enes Mühendisoğlu, “Adana’dan geliyorum. Uzun yıllar sonra tekrar kar gördüm. Sınav stresini üzerimizden atmak için arkadaşlarla birlikte karın keyfini çıkarıyoruz” dedi.

Öte yandan etkisini artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken sürücülerin yardımına yine vatandaşlar koştu. Yozgat Belediyesi ekipleri şehir merkezinde karayolları ise ana yollarda tuzlama çalışması yaptı.