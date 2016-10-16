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Yozgat’ta kaynana gelinini tüfekle öldürdü

Yozgat’ın Sorgun ilçesine gelin kaynana tartışması kanlı bitti.

Yozgatta kaynana gelinini tüfekle öldürdü

16 Ekim 2016 22:49

Olay, Sorgun’a bağlı Kepirce köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 yaşındaki kaynana M.A. ile gelini 38 yaşındaki Ayşe A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda kaynana M.A., evde bulunan av tüfeği ile gelini Ayşe A.’yı sırtından vurdu. Gelin Ayşe A. olay yerinde hayatını kaybederken, kaynana Mevlüde A. olay yerinden kaçtı.

Olayın emniyet güçlerine bildirilmesinin ardından, zanlının Sorgun’da olduğunu öğrenen İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş şube ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda, Kaynana Mevlüde A.’yı yakaladı. Gözaltına alınan Mevlüde A., İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde ilk sorgusunun ardından İlçe Jandarma Komutanlığına, oradan da hastanede yapılan muayenesi sonrasında Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. Hayatını kaybeden 38 yaşındaki gelin A.A.’nın 12 yıllık evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Rukiye Yılmaz
YOZGAT 

Etiketler: gelin, kaynana


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